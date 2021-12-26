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Balıkçılar umudunu sezonun son üç ayına bağladı

Balıkçılar umudunu sezonun son üç ayına bağladı
Balıkçılar umudunu sezonun son üç ayına bağladı

Zonguldak'ta sezondan bekledikleri şekilde verim alamayan balıkçılar umudunu sezonun kalan son üç ayına bağladı. Tezgahlarda istavrit 25, çinakop ise 60 liradan alıcı buldu.

Balıkçılar umudunu sezonun son üç ayına bağladı - Tıkla İzle

Zonguldak'ta av yasağının kalkmasıyla birlikte başlayan sezonda umduğunu bulamayan balıkçılar, havaların soğumasıyla birlikte umudunu sezonun son üç ayına bağladı.

Hamsi ve palamuttan bu yıl umduklarını bulamadıklarını söyleyen balık hali esnafı Oktay Ertürk, "Şu anda istavrit ve çinakop var. İstavrit 25 lira. Çinakop 60 lira. Çinakop şu anda az çıkıyor. İstavrit bolluğu var. İnşallah havalar düzelir çinakop da da bolluk olursa fiyatları 30-35 liraya düşer. Bu sene balıkçılar umduğunu bulamadı. Palamut yok, hamsi yok. Balık sezonunun bitmesine üç ay var. Sezonu kurtarırız" diye konuştu.

Fiyatı 25 liradan alıcı bulan istavrite yönelen vatandaşlar ise sezonun bitmesine sayılı günler kala çeşit balık alabilmek için sıklıkla halin yolunu tutuyor.

Emrecan Bayram
 

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