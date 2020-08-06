İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkçılar yeni sezondan umutlu

Balıkçılar yeni sezondan umutlu
Balıkçılar yeni sezondan umutlu

Denizlerde av yasağının bitmesine kısa bir süre kala balıkçılar, limanlarda demirledikleri teknelerinde ağlarının bakımını hızlandırdı. Balıkçılar, yeni sezondan umutlu olduklarını kaydetti.

Balıkçılar yeni sezondan umutlu - Tıkla İzle

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağıyla teknelerini limana çeken balıkçılar, 1 Eylül tarihinde başlayacak yeni sezon öncesi, zarar gören ağlarının bakım ve onarımına hız verdi. Tekne ve ağlarında bakımlarını sürdüren Ordulu balıkçılar, bu senenin hamsi, çinakop, istavrit ve az da olsa palamut açısından bereketli olacağını kaydettiler.

Teknelerin ve ağların bakımları yapılıyor

Ordu'da yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan Adem Demirkesen, teknelerin ve ağların bakımını yaparak, yeni sezona hazırlandıklarını söyledi. Güzel bir sezon umut ettiklerini ifade eden Demirkesen, “Şu anda güzel bir sezon olacak. Şimdilik iyi görünüyor, tabii ilerleyen günlerde ne olur bilemeyiz” diye konuştu.

“Sezondan umutluyuz, halkımız bol balık yiyecek”

Kumbaşı Balıkçı Barınağı'nda balıkçılık yapan Tamer Özbekçi de, “Şu anda ağlar onarılıyor, arkadaşlar tekneyi hazırlıyorlar. Yaklaşık 3 hafta sonra hazır olacağız. 1 Eylül tarihinde ‘Bismillah' diyerek denizlere açılacağız. Heyecanlıyız ve umutluyuz. Mayıs ayından itibaren biz burada hazırlanıyoruz. Sezondan umutluyuz, orta düzeyde palamut bekliyoruz. İstavrit, çinakop bekliyoruz inşallah vatandaşlar bu sezon bol bol balık yiyecek” şeklinde konuştu.

Selim Kuşcu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.