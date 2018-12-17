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Balıkçılara 8 milyon 200 bin TL destek

Balıkçılara 8 milyon 200 bin TL destek
Balıkçılara 8 milyon 200 bin TL destek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılı desteklemeleri kapsamında küçük ölçekli avcılık yapan 10 bin 297 balıkçıya 8 milyon 200 bin TL tutarındaki destekleme ödemelerine bugün başlandı.

2018 yılı desteklemeleri kapsamında küçük ölçekli avcılık yapan 10 bin 297 balıkçıya 8 milyon 200 bin TL tutarındaki destekleme ödemelerine bugün başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklemeler, balıkçılara gemi büyüklüklerine göre 500 TL / 750 TL ve bin TL olmak üzere 3 farklı kategoride ödeniyor. Destekleme ödemeleri “Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği” kapsamında deniz ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasını amaçlıyor.

Deniz ve iç sularda avcılık yapan balıkçı filolarının yüzde 87'si 10 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerinden oluşuyor ve bu gemilerin toplam balık üretimindeki payı yüzde 10'lar civarında bulunuyor. Küçük ölçekli balıkçılar, üretimlerinin tamamına yakınının yerelde ve taze tüketilmesi nedeniyle gıda güvenliğimize büyük bir katkı sunuyor.

İç sularda faaliyet gösteren ruhsatlı balıkçı gemilerinin tamamı ile denizlerde faaliyet gösteren 10 metreden küçük boylardaki ruhsatlı balıkçı gemileri, 2017 yılından itibaren destekleme kapsamına alınarak, geçen yıl 8 bin 762 balıkçı gemisi sahibine toplam 7 milyon TL destekleme ödemesi yapıldığı öğrenildi.  

Yağmur Yıldız
 

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