İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Balıkçıların mayın korkusu

Balıkçıların mayın korkusu
Balıkçıların mayın korkusu

İstanbul Boğazı girişinde mayın alarmı Zonguldaklı balıkçıları da tedirgin etti.

İstanbul Boğazı girişinde balıkçılar tarafından tespit edilen mayın Zonguldaklı balıkçıları tedirgin etti. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, İstanbul Boğazı'nda mayın bulunmasından sonra Zonguldaklı balıkçılar olarak tedirgin olduklarını söyledi. “Sabah balığa çıkarken panik olduklarını ve tedirginlik yaşadıklarını" ifade eden Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, “Sahil Güvenlik Bot Komutanlığından aldığımız son bilgilere göre İğneada Kefken arasında her türlü ticari amatör avcılık yasak. Şuanda bize herhangi bir yasaklanma gelmedi. Gelirse bütün balıkçı arkadaşlarımızı bilgilendireceğiz. Sabah balığa çıkarken bizde bir panik yaşandı. Çok tedirgin olduk. Her an bir tehlikeye maruz kalabiliriz. Bu konuda denize çıktığımızda önümüze dikkat etti. Zaten cihazlarımız var. Özellikle endüstriyel balıkçılarımızı uyardık. Ama şu anda bir rahatlama oldu. Bizde herhangi bir sıkıntı yok ama Kefken'e kadar yasaklama var. Ani bir durum olursa biz balıkçı arkadaşlarımızı uyaracağız” şeklinde konuştu.

Sertaç Özdemir - Emre Can Bayram

İLGİLİ HABER
İstanbul Boğazının girişinde mayın arama çalışmaları havadan görüntülendi İstanbul Boğazı’nın girişinde mayın arama çalışmaları havadan görüntülendi
İLGİLİ HABER
İstanbul Boğazında mayın alarmı: Etkisiz hale getirildi İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı: Etkisiz hale getirildi
İLGİLİ HABER
Boğazda görüldüğü iddia edilen mayın balıkçıları tedirgin etti Boğazda görüldüğü iddia edilen mayın balıkçıları tedirgin etti
İLGİLİ HABER
Emekli Tuğgeneral Özgür Tör: Serbest kalan mayınların hepsinin bulunması lazım Emekli Tuğgeneral Özgür Tör: 'Serbest kalan mayınların hepsinin bulunması lazım'

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.