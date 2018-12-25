İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir beyazlara büründü

Balıkesir beyazlara büründü
Balıkesir beyazlara büründü

Balıkesir il genelinde sabah saatlerinden beri devam eden sağanak yağış yerini kara bıraktı.

Özellikle rakımı yüksek ilçelerde başlayan kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı bazı ilçelerde tutmaya başladı. Kar yağışı sonrasında ilçe merkezlerinde ve kırsal mahallelerde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Balıkesir'in yüksek ilçeleri Dursunbey, Sındırgı, Gönen ve Balıkesir merkezindeki yüksek kırsal mahallelerinde kar yağışı şiddetini artırdı. İlçe merkezleri ve kırsal mahallelerde şiddetini artıran kar yağışı sonrasında bazı kırsal mahallelerde ulaşımda aksamalar olduğu bildirildi.  

Ömer Kantarlıoğlu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.