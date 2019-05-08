Balıkesir Kaymaklısı Tarifi

Malzemeler:

10 adet odun ateşinde pişmiş yufka

1 kilo Balıkesir manda kaymağı

2 kilo toz şeker 1,5 litre su

Yarım limonun suyu

1 kilo un

4 adet yumurta

Yarım litre süt

Yeteri kadar tuz

Yufkaları açmak için nişasta

Hazırlanışı



Önce un, yumurta, süt ve tuzdan oluşan malzemeyi yoğurun. Bu yoğurduğunuz hamurdan 10 adet beze yapın. Bezeleri orta boy tepsi ebatlarında nişasta yardımıyla açın. Mümkünse odun ateşinde ve saçta pişirip kurutun. Tepsiyi bolca yağlayın. 5 yufkayı üst üste koyun. Kısık ateşte ocakta altını kızartın. Diğer 5 yufkanın da aynı şekilde başka bir tepside altını kızartın. Birinci tepsiye kaymak döşeyin ve diğer tepsinin üzerine kapatın. Kızaran kısım üstte olur. Ayrı bir kapta koyu bir şerbet hazırlayın. Pişen hamuru soğutup şerbeti bu hamura sıcak olarak dökün. Bir iki saat bekletip tatlının hazır olmasını sağlayın. Börek dilimleri şeklinde kesip servise sunun.