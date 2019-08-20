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Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu

Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu
Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu

Balıkesir merkezli olarak 11 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu başlatıldı. Operasyonun, aralarında meslekten ihraç edilmiş olanların da bulunduğu 11 askeri personel için gerçekleştirildiği öğrenildi.

Balıkesir Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; ankesör/kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığında; 1'i ihraç 4, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında; 1'i ihraç, 1'i açıkta olmak üzere 5, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 2 olmak üzere, toplam 11 muvazzaf astsubay hedef şahsın yakalanmasına yönelik Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince bugün saat 07.30 itibariyle Balıkesir merkezli 11 ilde Uşak, Kocaeli, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Batman, Konya, Eskişehir ve Malatya'da eş zamanlı operasyon başlatıldığı öğrenildi.  

Hüseyin Tokmak
 

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