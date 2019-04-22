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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu

Balıkesir merkezli olarak 15 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 1 binbaşı ile 13 astsubay yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen 45 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 31'i hakkında soruşturma ve kovuşturma bulunduğu öğrenildi.

Hakkında adli işlem bulunmayan 2 jandarma, 9 Kara Kuvvetleri, 3 Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında, 1'i emekli 13 astsubay ve 1 binbaşı olmak üzere toplam 14 askeri personelin yakalanmasına yönelik Balıkesir merkezli İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Aydın, Kütahya, Ankara, Konya, Kayseri, Amasya, Malatya, Erzincan, Erzurum, Iğdır ve Batman dahil 15 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda aranan tüm şüpheliler yakalandı. Soruşturmanın devam etiği öğrenildi.  

Taşkın Sarıca

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