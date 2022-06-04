Balıkesir peş peşe depremlerle sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Balıkesir'in Karesi ilçesi Çaypınar merkez üssü olmak üzere 4.7 şiddetindedeprem meydana geldi. Gece 01.13'de olan ilk depremin büyüklüğü ise 4.1 idi. Deprem Balıkesir'in ve Bursa'nın bazı bölgelerinde hissedildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan açıklama

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak gece yarısında oluşan depremlerle ilgili yaptığı açıklamada, 'Karesi İlçemiz kırsalında meydana gelen 4.1 ve 4.7 büyüklüğündeki iki deprem sonucunda ilk tarama sonuçlarına göre olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Afad ve Jandarma ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum' dedi.

120 dakikada 30 artçı deprem

4.1 ve 4.7'lik depremler vatandaşları huzursuz ederken, ilk depremin olduğu 01.13 itibari ile 120 dakika içinde 30 artçı sarsıntı meydana geldi. 1.3 ile 3.5 şiddeti arasında değişen sarsıntılar AFAD tarafından kayıtlara alındı.

Depremde can ve mal kaybı yok

Balıkesir´in Karesi ilçesine bağlı Çaypınar´da yaşanan depremler sonrası AFAD ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi teyakkuza geçti. Deprem üssü ve o bölgeye yakın olan ibirler, Davutlar, Yaylabayır, Çanacık, Halkapınar, Karacaören, Kamçılı ve Şamlı mahallelerinde incelemelerde bulunan ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

Emre Binakuran - Taşkın Sarıca



