Balıkesir polisinden iki ilde ortak operasyon: 16 gözaltı

Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ortak operasyon düzenledi. Ekipler İstanbul ile Balıkesir il merkezleri ve Bandırma, Gönen, Susurluk ilçelerinde "suç işlemek amacı ile örgüt kurma, yönetme ve üye olma, örgütün faaliyetleri kapsamında nitelikli yağma, kasten öldürme, 6136 SKM, kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit suçlarını işleyerek Gönen ilçesinde 2 şahsın öldürülmesi, Bandırma, Gönen, Erdek, Manyas ilçelerinde 9 şahsın ateşli silahla yaralanması, işyerlerine zarar verilmesi, çek senet tahsilatı olmak üzere 7 adet eyleme karıştıkları tespit edilen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda Balıkesir il merkezinde 1, Gönen'de 5, Bandırma'da 5, Susurluk'ta 7, İstanbul'da 3 şahıs olmak üzere toplamda 23 ikamet 3 iş yeri ve 21 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenerek 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İkamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 adet Baretta marka tabanca, 15 adet tabanca fişeği, 88 adet kurusıkı tabanca fişeği, 6 adet av tüfeği kartuşu, 22 adet tarihi eser niteliğinde Obje ve sikke, 5 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu hap, dijital bellek, hafıza kartı ve senetler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

İbrahim Aldemir

