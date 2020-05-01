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Balıkesir sessizliğe büründü

Balıkesir sessizliğe büründü
Balıkesir sessizliğe büründü

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 3 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile birlikte Balıkesir'de sokaklar sessizliğe büründü.

Korona virüsle mücadele kapsamında 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte Balıkesir sessizliğe büründü. Polis ekipleri şehrin işlek noktalarında geçen araçları durdurarak kontrollerini gerçekleştirdi. Sokağa çıkma yasağına vatandaşların artık daha da uyduğu görülürken, alınan kararlara uymayan vatandaşlara ise idari para cezası veya adli işlemler uygulanacağı belirtildi.

Öte yandan sokağa çıkma yasağı süresince ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul satan iş yerleri ile tatlı üreten yerler de hizmete devam ediyor.

Taşkın Sarıca
 

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