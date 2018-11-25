Balıkesir'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir polisi, Balıkesir-Edremit karayolunda bir araç ile göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine yol üzerinde önlem aldı. 34 plakalı araç sürücüsü M.E.Ö. polis ekiplerini görünce aracı park edip, hızla kaçarak ormanlık alanda izini kaybettirdi. Polis ekipleri araç içinde 15 düzensiz göçmen yakaladı. Araç içinde yapılan aramada şüpheli şahsa ait olduğu düşünülen cüzdanda şahıs adına düzenlenmiş Polis Emeklileri Derneği Fahri Üye Kartı, Emniyet ve Huzur Polis Haberleri Gazetesi ve üzerinde muhabir ibaresi bulunan kimlik kartları ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Hüseyin Tokmak