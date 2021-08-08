Balıkesir'de 15 kişiye mezar olan otobüs ve kaza yeri drone ile görüntülendi

Edinilen bilgiye göre, saat 00.30 sularında Karabük terminalinden İzmir Aliağa istikametine doğru yola çıkan Efe Tur'a ait yolcu otobüsü saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda Edremit istikametine doğru seyir halinde iken yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 15 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Hurdaya dönen yolcu otobüsü ve yuvarlandığı şarampol drone ile havadan görüntülendi. Camlarının tamamına yakınının kırık olduğu gözlenen takla atmış haldeki otobüs vinçler yardımıyla düzeltildi.

Yaralı ve ölen vatandaşların eşyalarının yayıldığı kaza alanı jandarma ekiplerinin titiz çalışması ile kısa sürede toplanıp eşyalar sahiplerine teslim edildi.