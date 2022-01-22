Balıkesir'de 4.7 büyüklüğünde deprem!

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 22.31'de merkez üssü Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İstanbul, Bursa ve çevre illerde de hissedildi. Deprem başta Dursunbey olmak üzere Balıkesir merkezi ve ilçelerde korkuya sebep oldu.

AFAD'dan Balıkesir'e geçmiş olsun mesajı

AFAD: "Geçmiş olsun Balıkesir. Dursunbey ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."





Hüdayi Demirhan