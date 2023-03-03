Balıkesir'de alacak-verecek kavgası: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kentin merkezi yerlerinden Toplu Taşıma Merkezi önünde Y.C.T. ve Ö.F.T. kardeşler ile T.K arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çevrede yoğun kalabalığın olduğu sırada yaşanan olayı vatandaşlar korku dolu gözlerle izledi. Tartışmanın büyümesi ile Y.C.T., av tüfeğiyle T.K'ya ateş etti. Kavgada T.K. yara almazken, bu sırada bölgede bulunan M.Ö, E.Ç, Y.Ç, E.K. ve Ş.Ç. isimli vatandaşlar tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kavganın ardından kaçan Y.C.T. ve Ö.F.T. kardeşleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Emre Binakuran

İLGİLİ HABER Minibüs şoförü ile yolcu arasında kavga

İLGİLİ HABER Ümraniye Finans Merkezi’nde işçilerin demir sopalı kavgası kamerada

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.