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Balıkesir'de ambulansın da karıştığı zincirleme kaza: 3'ü sağlık görevlisi 4 yaralı

Balıkesir'de ambulansın da karıştığı zincirleme kaza: 3'ü sağlık görevlisi 4 yaralı
Balıkesir'de ambulansın da karıştığı zincirleme kaza: 3'ü sağlık görevlisi 4 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir ambulansın da karıştığı zincirleme kazada 3'ü sağlık görevlisi 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'de ambulansın da karıştığı zincirleme kaza: 3'ü sağlık görevlisi 4 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Edremit ilçesi Çanakkale Çevre Yolu'nun Cenmetayağı Mahallesi Öğretmenevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin K. idaresindeki 10 KM 710 plakalı otomobil, Edremit Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevli Remzi B.'nin kullandığı 10 AEZ 072 plakalı ambulansla çarpıştı.

Kazda devrilen ambulans yaklaşık 25 metre sürüklenerek kaldırıma çarparak durdu. Çarpmanın şiddeti ile savrulan 10 KM 710 plakalı otomobil ise kırmızı ışıkta bekleyen Süleyman D. yönetimindeki 10 ABL 959 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada ambulansta görevli sürücü Remzi B., ambulansta görevli personel Rıza O. ve Yasemin E. ile 10 KM 710 plakalı otomobilin sürücüsü Metin K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve 112 ekipleri müdahale etti.

Kazada yaralananlar ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Emrah Elmas - Emre Binakuran
 

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