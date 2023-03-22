Balıkesir'de apartmanda yangın

Edinilen bilgiye göre, Edremit Cumhuriyet Mahallesi 43. Sokak'ta Ertaş Apartmanı ortak kullanım alanındaki merdiven kısmında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 3 araç bölgeye sevk edildi. Apartman boşluğunda oluşan duman nedeniyle bölgeye 112 sağlık ekipleri de sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yangın yerinde güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bir yandan da üst katlarda dumandan etkilenme riski olan dairelerdeki çocukları tahliye etti.

Emrah Elmas

İLGİLİ HABER Sarıyer’de ünlü gece kulübünde yangın

İLGİLİ HABER Çadırda yangın çıktı: 1 ölü

İLGİLİ HABER Hurdalık alanda çıkan yangın hortum deposuna sıçradı, 2 araç kullanılamaz hale geldi

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.