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Balıkesir'de asayiş ve uyuşturucu operasyonu: 232 gözaltı

Balıkesir'de asayiş ve uyuşturucu operasyonu: 232 gözaltı
Balıkesir'de asayiş ve uyuşturucu operasyonu: 232 gözaltı

Balıkesir'de Asayiş ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları operasyonlarda 232 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 81 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, Kepsut, Manyas, Marmara, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda 232 şahsı gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilen 81 şahıs tutuklandı.

Hüseyin Tokmak

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