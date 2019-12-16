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Balıkesir'de AVM'de cinayet

Balıkesir'de AVM'de cinayet
Balıkesir'de AVM'de cinayet

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir AVM’de bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde bulunan bir AVM'de kasten yaralama olayı olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Y.İ. isimli bir kişinin kimliği belirsiz bir kişi tarafından karnından bıçaklandığı görüldü. Karnından yaralı olan Y.İ. Edremit Özel Hastanesine sevk edildi. Y.İ. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Jandarma tarafından yapılan çalışmalarda olay yerinden araç ile kaçan şühpelinin T.Y. olduğu tespit edildi. Cinayet zanlısı Narlı Mahallesi'nde aracı ve suçta kullanılan bıçak ile birlikte yakalandı. Konuyla ilgili Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Emrah Elmas
 

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