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Balıkesir'de bıçkı atölyesi alevlere teslim oldu

Balıkesir'de bıçkı atölyesi alevlere teslim oldu
Balıkesir'de bıçkı atölyesi alevlere teslim oldu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir bıçkı atölyesinde çıkan yangında büyük maddi hasar meydana geldi. Yangını çevre sakinleri korkulu gözler ile izledi.

Balıkesir’de bıçkı atölyesi alevlere teslim oldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Kadıköy Fatih Mahallesi 43. Sokak'ta inşaat malzemesi deposu yanındaki bıçkı atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Çıkan yangında atölye yanındaki depolanmış yaklaşık 30 metreküp kereste ve makineler alevlere teslim oldu. Yangın ihbarından sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye gelerek, yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın yapılan çalışma ile söndürüldü. Yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili jandarma soruşturma başlattı.

İsmail Özdemir

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