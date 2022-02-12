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Balıkesir'de can pazarı: Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de can pazarı: Ölü ve yaralılar var
Balıkesir'de can pazarı: Ölü ve yaralılar var

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Balıkesir’de can pazarı: Ölü ve yaralılar var - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde İzmir Çanakkale Karayolu'nun Zeytinli Sanayi Kavşağı ışıklarında Y.U.'nun kullandığı 10 ABZ 550 plakalı kamyonet, Kırmızı ışıkta bekleyen M.H.Ş. idaresindeki 10 LY 8222 plakalı otomobile ve B.G. idaresindeki 10 LT 775 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 10 ABZ 550 plakalı kamyonetin kabini adeta ezildi. Yaralılar yola fırladı.

İzmir Çanakkale Karayolunda adeta can pazarı yaşandı. Araç içinde sıkışan yaralıyı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekipleri kurtarırken yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere sevk edildi.

Zincirleme kazada 7 kişi yaralanırken, yaralılardan Fatma Sabancı yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Çanakkale İzmir karayolunda bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı araçların olay yerinden kaldırılmasının ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.

Emrah Elmas - Emre Binakuran
 

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