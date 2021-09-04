Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yunuslar Mahallesi ile Yabancılar Mahallesi arasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Zeytinliklerin yakınından başlayan yangın, fıstık çamlarının bulunduğu alandan sonra kızılçam ormanına sıçradı.

Yangına 4 helikopter ile 3 yangın müdahale aracı ve 18 arazöz 3 dozer, 2 su tankeri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne ait 4 arazöz ile müdahale edildi. Akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangında yaklaşık 5 dekarlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarına devam ediliyor .

Emrah Elmas - Fatma Talay



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