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Balıkesir'de feci kaza: 6 ölü

Balıkesir'de feci kaza: 6 ölü
Balıkesir'de feci kaza: 6 ölü

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden yola çıkan 43 HP 003 plakalı araç, Balıkesir'in Kepsut ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü bariyerlerine çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma timi sevk edildi. Kazada Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu (90), Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu (64), Nesrin Hüseyinbaşoğlu (62), Elif Nur Şirinoğlu (38), İsmail Ediz Şirinoğlu (15) ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu (9) hayatını kaybetti.

Öte yandan, ailenin Balıkesir'in körfez bölgesine tatile gitmek için yola çıktığı, kazada arabada bulunan köpeklerinin de öldüğü öğrenildi.

Bahadır Demirçeviren - Erdal Küçük

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