Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından haklarında FETÖ/PDY üyesi olma suçundan yakalama kararı bulunan 16 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda aralarında 2 ihraç komiser yardımcısı, 3 ihraç polis, 1'i emekli, 3'ü açıkta, 7'si görevde 11 astsubayın da bulunduğu il merkezinde 12, Bandırma ilçesinde 4 olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüpheliler, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

Ömer Kantarlıoğlu