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Balıkesir'de FETÖ şüphelisi astsubay yakalandı

Balıkesir'de FETÖ şüphelisi astsubay yakalandı
Balıkesir'de FETÖ şüphelisi astsubay yakalandı

Balıkesir'de FETÖ şüphelisi olarak aranan astsubay, yapılan operasyonla yakalandı.

Balıkesir genelinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüt üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli 1 şüpheli astsubay Balıkesir il merkezinde yakalandı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi. 

Hüseyin Tokmak

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