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Balıkesir'de FETÖ'cü Astsubay yakalandı

Balıkesir'de FETÖ'cü Astsubay yakalandı
Balıkesir'de FETÖ'cü Astsubay yakalandı

Balıkesir'de polisi FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden aranan astsubayı yakaladı. FETÖ üyesi olarak aranmakta iken yakalanan öğretmen adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüpheli astsubay Balıkesir merkezde yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında soruşturmanın sürdüğü açıkladı. 

Öte yandan hakkında FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme suçundan Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesinin Karar ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yakalama emri ile Susurluk'ta yakalanan ve hakkında 1 yıl, 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni İ. A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi.  

Hüseyin Tokmak
 

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