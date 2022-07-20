Balıkesir'de Huzur Operasyonları sürüyor

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde asayiş ve uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalarda Altıeylül, Karesi, Bandırma, Edremit, Ayvalık, Gönen, Bigadiç, Sındırgı, Havran, Burhaniye ve Erdek İlçelerinde 130 şüpheli şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklandı. 6 şahıs adli kontrol şartıyla, 117 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; bin 130 adet sentetik ecza hap, 767 gram metamfetamin maddesi, 372 kök kenevir bitkisi, 74 gram esrar maddesi, 8 gram skunk maddesi, 7 adet ecstasy hap, 2 gram afgan sakızı maddesi, 1 gram kokain maddesi, 1 gram bonzai maddesi, 7 adet hassas terazi, 6 adet ruhsatsız tabanca ve 50 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Balya, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Gömeç, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 118 şahıs yakalanırken, 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Hüseyin Tokmak

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