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Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpışırken, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye'den Gömeç yönüne gitmekte olan M. Ali S. yönetimindeki 10 N 3527 plakalı otomobil, Çanakkale-İzmir karayolunun Gemi Yatağı Kavşağında Mehmet U. yönetimindeki 42 UY 183 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Her iki otomobil de hurdaya dönerken, araç sürücüleri ve araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılırken, araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Araçların kaldırılması ile birlikte bir süre aksayan trafik normale dönerken, kaza yerinde jandarma ve polis önlem aldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Fatma Talay - Soner Targut
 

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