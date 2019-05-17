Balıkesir'de jandarmadan operasyon: 81 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde "Aranan Şahıslar ve Araçların Yakalanması"na yönelik yaptığı operasyonlarda;

6'sı kayıp şahıs, 3'ü yabancı uyruklu şahıs, 2 açık cezaevi firarisi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 81 kişi ile arama veya yakalama kaydı bulunan 9 aracı yakaladı.

Jandarma ekipleri yapılan operasyonlar esnasında; 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Operasyonlarda yakalanan ve aranan kişiler Adli makamlara sevk edilmiş, araçlar ise ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilerek yediemin oto parklarına teslim edildi.

Hüseyin Tokmak