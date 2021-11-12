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Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 274 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Tıkla İzle

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Balıkesir ve İstanbul'da yaşayan 8 şüphelinin suç işlemek amacıyla örgüt kurarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Zanlıların adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 274 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı. Ekiplerce gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Hüseyin Tokmak

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