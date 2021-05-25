Balıkesir'de kaçak akaryakıt operasyonu!

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen arama kararına istinaden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince “Akaryakıt Kaçakçılığının” önlenmesine yönelik Balıkesir İl Merkezinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 1 şüpheli şahsın işyerinde atık yağları topladığı, topladığı bu yağları işyerinde bulunan makineler aracılığıyla akaryakıta dönüştürüp sattığı tespit edildi. Şüpheli şahsın işyerinde yapılan aramalarda; 2 bin 360 kg karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Konu ile ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak “ 5015 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından adli işlem yapıldı.

Hüseyin Tokmak

