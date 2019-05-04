Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekipleri Osmaniye mahallesinde bir kişinin kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığı tespit etti.Jandarma ekipleri adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Y.S.A isimli şahsa ait 10 plakalı araçta yapılan aramada; 12 kilogram tütün,bin 200 adet makaron ve Gönen İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda da Korudeğirmeni mahallesinde sürücülüğünü 10 plakalı araçta bir şahsın sigara ve tütün satışı yapıldığına dair bilgi üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden sürücülüğünü H.S. isimli şahsın yaptığı 10 plakalı araçta yapılan aramada;20 kilogram tütün ele geçirildi. Adli makamların talimatıyla bu olaylarla ilgili olarak Y.S.A. ve H.S. isimli şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Hüseyin Tokmak