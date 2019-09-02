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Balıkesir'de kaza: 3 yaralı

Balıkesir'de kaza: 3 yaralı
Balıkesir'de kaza: 3 yaralı

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Savaştepe ilçesine bağlı Soğucak mahallesinde meydana geldi. Şükrü İ. yönetiminde Balıkesir'den Savaştepe yönüne giden 45 VN 088 plakalı araç Soğucak mahallesini geçtikten sonra sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu araç yol kenarına ters dönerek kaza yaptı. Araç içinde bulunan Şükrü İ, Buket ve Neriman İ. araç içinden yaralı olarak Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Savaştepe itfaiyesinin müdahalesi ile araç içinden çıkartılarak, 112 Acil ekiplerine teslim edildi. Trafik kazası ile ilgili soruşturmaya başlandığı öğrenildi. 

Hüseyin Tokmak


 

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