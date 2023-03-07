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Balıkesir'de kereste fabrikasında yangın

Balıkesir'de kereste fabrikasında yangın
Balıkesir'de kereste fabrikasında yangın

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde Aşağı Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kereste fabrikasında yangın çıktı.

Balıkesir'de kereste fabrikasında yangın - Tıkla İzle

Dursunbey ilçe merkezinde bulunan aşağı sanayi bölgesinde Abdullah Mertoğlu'na ait kereste fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirirken, alevler rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyerek, tomrukları ve iş yerinin tamamını sardı. Olay yerinde gelen Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi ve Orman İşletme arazözleri yangına müdahale ederken, yangın sırasında büyük panik yaşandı.

Hüdayi Demirhan

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