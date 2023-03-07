Balıkesir'de kereste fabrikasında yangın

Dursunbey ilçe merkezinde bulunan aşağı sanayi bölgesinde Abdullah Mertoğlu'na ait kereste fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirirken, alevler rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyerek, tomrukları ve iş yerinin tamamını sardı. Olay yerinde gelen Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi ve Orman İşletme arazözleri yangına müdahale ederken, yangın sırasında büyük panik yaşandı.

Hüdayi Demirhan

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