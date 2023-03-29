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Balıkesir'de korkutan araç yangını

Balıkesir'de korkutan araç yangını
Balıkesir'de korkutan araç yangını

Emre Binakuranr'in Karesi ilçesinde çıkan araç yangını vatandaşlar korku gözlerle izledi.

Balıkesir'de korkutan araç yangını - Tıkla İzle

Karesi ilçesi, Hisariçi mahallesinde çıkan araç yangını çevredeki vatandaşları ve iş yerlerindeki çalışanları kısa süreli paniğe sürükledi. İtfaiye ekiplerinin gelmesi ile yangın tamamen kontrol alındı. Olayın yaşandığı yol bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Çok sayıda itfaiye ve polis olay yerine sevk edilirken vatandaşların olay yerinde meraklı gözlerle olayı takip ettiği görüldü. Öte yandan, yangının aracın akü kısmından çıkmış olabileceği ihtimalinde durulduğu öğrenildi.

Emre Binakuran

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