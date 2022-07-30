Balıkesir'de korkutan orman yangını söndürüldü

Yangın, Havran ilçesi Halaçlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle büyürken dumanları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 1 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 kara ekibi ve 1 itfaiye aracı ile karadan, 2 uçak ve 5 helikopter ile havadan müdahale etti.

Yangınını karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındığı bildirildi. Balıkesir Valisi Şıldak “Havran İlçemize bağlı Hallaçlar Mahallemizde ormanlık alanda başlayan yangın karadan ve havadan yapılan etkili müdahaleyle çok kısa sürede kontrol altına alındı” dedi.

Bölgede hava çalışmalarına son verilirken, karadan soğutma faaliyetleri devam ediyor. Çalışmalara Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Havran Belediyesi ekipleri de destek verdi. Yangında bir dönüm bozuk kızılçam ormanının zarar gördüğü öğrenildi. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy'da yangının hızlı ve güçlü bir çalışma ile kısa sürede kontrol altına alındığını ifade etti.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Havran İlçemize bağlı Hallaçlar Mahallemizde ormanlık alanda başlayan yangın karadan ve havadan yapılan etkili müdahaleyle çok kısa sürede kontrol altına alındı. Faaliyeti gerçekleştiren orman, jandarma ve itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Emrah Elmas-Taşkın Sarıca-Bekir Terzioğlu - İsmail Özdemir

