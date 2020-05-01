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Balıkesir'de koronavirüs test sayısı 10 bini aştı

Balıkesir'de koronavirüs test sayısı 10 bini aştı
Balıkesir'de koronavirüs test sayısı 10 bini aştı

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Covid-19 test laboratuvarlarından birisi olan ve 24 Mart tarihinde açılan Balıkesir Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan korona virüs test sayısı 10 bini aştı.

Balıkesir Üniversitesi kampüs alanı içinde bulunan hastanede kurulan laboratuvar ile Balıkesir ve Çanakkale bölgesinin testleri yapılarak Sağlık Müdürlüğüne büyük destek sağlanıyor.

Türkiye'de bakanlık tarafından yetki verilen merkezlerden birisi de Balıkesir'de bulunuyor. Balıkesir Üniversitesi Hastanesi'nde 24 Mart 2020'de açılan ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkisi verilen Covid-19 PCR Tanı Laboratuvarı'nda 24 Mart'tan bu yana 10 bin 250 test yapıldı. 2'si profesör olmak üzere 10 personelin görev aldığı laboratuvarda Balıkesir ve Çanakkale il genelinden gelen numuneler değerlendirilirken, personeller özverili bir tempoda çalışarak 10 bin 250 test sayısını geride bıraktı.
Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Bahadır Demirçeviren
 

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