Balıkesir'de mahsur kalan kedi ve köpekler itfaiye tarafından kurtarıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği tarafından gün içinde 3 ayrı kurtarma çalışması yapıldı.

İlk olarak Güre Mahallesi sahil yolunda kayalıkların altına giren ve gel git ile deniz kabarınca mahsur kalan yavrular itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İkinci olayda ise Edremit Avcılar Mahallesi Bağarası Sokak, Pelikan Sitesi karşısı kanalizasyona düşen köpek merdiven ve vinç yardımıyla itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Edremit İkizcay Mahallesi Zaferkent Sitesi E Blok Daire 3'teki havalandırma boşluğuna giren ve mahsur kalan kedi yapılan çalışma ile itfaiye tarafından kurtarıldı. Kurtarılan sokak hayvanları yapılan sağlık kontrollerinden sonra yaşam alanlarına salıverildi.

Emrah Elmas

