Balıkesir'de otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 ölü, 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Bekir Ş. (37) idaresindeki 10 AEM 682 plakalı otomobil, Balikesir-Manisa kara yolunun Çanakçı mevkiinde kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Yaşar A. yönetimindeki 09 AHC 579 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki Hatice Taş (49), Hasibe Şevik (37) olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobildeki Yiğit Selim Ceylan (46), Mehmet Şevik (8), Sevgi Şahan (40), Miray Şevik (2), Ebrar Tenekeci (17) ve sürücü Bekir Ş. de yaralandı. İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince Balıkesir'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını yitiren Hasibe Şevik ve Hatice Taş'ın cenazeleri de Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Bahadır Demirçeviren



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