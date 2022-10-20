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Balıkesir'de patlayan trafo korkuya neden oldu

Balıkesir'de patlayan trafo korkuya neden oldu
Balıkesir'de patlayan trafo korkuya neden oldu

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde ardı ardına patlayan trafo vatandaşları sokağa döktü.

Balıkesir’de patlayan trafo korkuya neden oldu - Tıkla İzle

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi, Bahçelievler Mahallesi'nde trafo patlaması yaşandı. Trafonun patlamasıyla elektrik kesintisi yaşanırken, vatandaşlar sokağa döküldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından trafodaki arıza giderildi. Çevredeki meraklı vatandaşların ise trafoya ekiplerle yaklaşırken canlarını hiçe saydığı görüldü.

Emre Binakuran

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