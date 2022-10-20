Balıkesir'de patlayan trafo korkuya neden oldu

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi, Bahçelievler Mahallesi'nde trafo patlaması yaşandı. Trafonun patlamasıyla elektrik kesintisi yaşanırken, vatandaşlar sokağa döküldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından trafodaki arıza giderildi. Çevredeki meraklı vatandaşların ise trafoya ekiplerle yaklaşırken canlarını hiçe saydığı görüldü.

Emre Binakuran

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