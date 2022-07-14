Balıkesir'de plajda hortum oluştu

Vatandaşların Kurban Bayramı tatili sebebiyle sahillere akın attığı günlerde, anlık çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı. Hortum metrelerce yüksekliğe ulaşırken vatandaşların çoğu doğa olayını uzaktan izlemeyi tercih etti. Hortum, plaj üzerinde yaklaşık 3 dakika etkili olduktan sonra kayboldu. Vatandaşların kaçışmaları dikkat çekerken, hortum bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, küçük bir kızın hortumu gördüğünde ailesini bırakıp kaçtığı anlar da yer adlı. Öte yandan, bir önceki hortum yine Kurban Bayramı'nın 3. günü 22 Temmuz'da yaşanmıştı.

Emre Binakuran