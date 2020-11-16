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Balıkesir'de polis 90 aranan şahıs ve 40 silah yakaladı

Balıkesir'de polis 90 aranan şahıs ve 40 silah yakaladı
Balıkesir'de polis 90 aranan şahıs ve 40 silah yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 90 kişiyi yakaladı. Polis ekipleri yaptıkları ayrı operasyonlarda 40 ateşli silah ve bu silahlara ait fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 09.11.2020 - 15.11.2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, il merkezinde 32 aranan şahıs 3 tabanca, 3 tüfek ve 16 fişek, Ayvalık'ta 5 aranan şahıs, 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 6 fişek, Bandırma'da 9 aranan şahıs 2 tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 41 fişek, Burhaniye'de 8 aranan şahıs, 3 ruhsatsız tüfek, 8 kartuş, Edremit'te 27 aranan şahıs, 7 tabanca, 4 tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ve 66 fişek, Erdek'te 1 tabanca, 1 av tüfeği ve 1 kartuş, Gömeç'te 2 aranan şahıs 1 tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve 20 fişek, Havran'da 1 tüfek, (1) İvrindi'de 1 aranan şahıs, Sındırgı'da 2 aranan şahıs, Susurluk'ta 4 aranan şahıs, Savaştepe'de 1 kurusıkı tabanca ve 6 fişek ve Susurluk ilçesinde 1 tabanca, 1 tüfek ve 13 fişek ele geçirildi.

Hüseyin Tokmak
 

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