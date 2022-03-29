Balıkesir'de polisten 277 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son 1 hafta içiresinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Marmara, Savaştepe, Susurluk ve Sındırgı İlçelerinde yapılan çalışmalarda 219 aranan şahıs yakalanmış ve 61 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 30 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 936 adet fişek, 17 adet ruhsatsız tüfek ve 443 fişek, 14 adet kuru sıkı tabanca ve 330 fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 1 hafta da yaptıkları 44 ayrı çalışmada Kent Merkezi, Bandırma, Edremit, Ayvalık, Gönen, Manyas, Burhaniye ve Susurluk İlçelerinde 58 şüpheli şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı ve 4 şahıs adli kontrol şartıyla, 52 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 113 gram metamfetamin maddesi, 284 adet sentetik ecza hap, 45 kök kenevir bitkisi, 24 gram esrar maddesi, 7 gram bonzai maddesi, 1 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 139 adet fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 305 TL ele geçirildi.

Hüseyin Tokmak



