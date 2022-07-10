Balıkesir'de sağanak seferberliği

Kent merkezinde aniden bastıran yağış nedeniyle birçok noktada taşkın meydana geldi, sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle Dokuma Caddesi Adliye Kavşağı mevkisinde ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüste mahsur kalan kadın, taşınarak araçtan indirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, BASKİ ve AFAD ekipleri caddelerdeki suyun tahliyesi için çalışma yürütürken, bazı vatandaşların evlerinde de su baskınları oluştuğu öğrenildi. Öte yandan, yağış nedeniyle Savaştepe Caddesi'nde yolda kalan araçlar da vatandaşlar tarafından aracın arkasından iterek kaldırıma çıkartıldı. Yaklaşık 100'den fazla ihbar gelen şehirde seferberlik oldu.

Emre Binakuran - Muhammed Batuhan Köse