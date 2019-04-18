Balıkesir'de sağlık çalışanlarına operasyon 17 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre Balıkesir'inde dahil olduğu İstanbul,Ankara ve İzmir illerinde, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ihraç ve halen aktif çalışanların da aralarında bulunduğu doktor ve sağlık çalışanı 17 şüpheliye yönelik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince 4 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarda şüphelilerin tamamı yakalanırken, operasyonlarda 6 doktor, 2 hemşire, 6 sağlık memuru, , 2 ebe ve 1 memur yakalandı. Yakalanan doktorlardan Doç. Dr. Ö.T' nin aynı zamanda Adnan Oktar grubuna da yakın olduğu iddia edildi.

Hüseyin Tokmak