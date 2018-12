Balıkesir'de sahte içki imalatçılarına baskın

Edinilen bilgiye göre; Edremit KOM Grup Amirliği bünyesindeki ekipler tarafından gerçekleştirilen istihbarat çalışmalarında, Burhaniye ilçesindeki bazı şüphelilerin alkol kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşan ekipler hemen harekete geçerek operasyonlar gerçekleştirdi.

Ekiplerin tespit ettikleri şüphelilere ait depolarda gerçekleştirdikleri çalışmalarda çok miktarda kaçak alkol ele geçirilirken öte yandan kaçakçıların bu kaçak ürünlerin satışını yaparak piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Polisin şüphelilere ait 3 farklı depoda ve 3 araçta yaptıkları aramalarda; 2 bin 866 adet farklı markalarda her biri 1 litre şişelerde bulunan etil alkol, 310 adet her biri 5 litre bidonlarda etil alkol, bin 437 adet her biri 1,5 litrelik şişelerde şarap, 606 adet mükerrer kullanıma uygun TAPDK bandrollü kapüşon, bin 360 adet boş küçük cam şişe ile ‘Orijinal anason yağı' ibareli şişelere yapıştırılmak üzere hazırlanmış çok sayıda etiket, 63 adet KRK gıda ibareli anason aroması yazılı içerisinde anason olduğu değerlendirilen kutu, 31 adet ‘orijinal anason yağı' ibaresi bulunan içerisinde beyaz renkli madde bulunan küçük şişe, 82 adet votka esansı ibareli kimyasal madde olduğu değerlendirilen tüp, 34 adet anason esansı ibareli kimyasal madde olduğu değerlendirilen tüp, 11 adet tekila esansı ibareli kimyasal madde olduğu değerlendirilen tüp, 12 adet cinsel içerikli sprey, 180 adet 100 ml cinsel içerikli hap, 133) adet cinsel içerikli çikolata, 5 adet cinsel içerikli jel, 1 adet sıvı, 2 adet katı olmak üzere içerisinde anason olduğu değerlendirilen ve alkol yapımında kullanılan etken maddeli plastik şişe, 1 adet bin 280 gram ‘Gliserin' ibareli içerisinde şeffaf renkli sıvı bulunan şişe ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 3 şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Suat Salgın