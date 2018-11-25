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Balıkesir'de sentetik uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de sentetik uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'de sentetik uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda sentetik uyuşturucu hap ile ruhsatsız ateşleyici silah ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile Yasadışı Ekim" olaylarına yönelik Hotaşlar Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda F.A. isimli şahsın evinde yapılan aramalar sonucunda 8 bin 769 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 23 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 90 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet hançer ele geçirildi. Sürdürülen tahkikat sonucunda F.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Hasan Otağ Fırıncıoğulları
 

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