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Balıkesir'de silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Balıkesir'de silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
Balıkesir'de silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde iş yerinin önünde bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Kurtuluş Caddesinde bir iş yerinde G.G. henüz kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Ayaklarından yaralanan G.G. olayın ihbar edilmesinden sonra 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlık asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri bölgeyi güvenlik kordonuna alarak inceleme başlattı. G.G.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İsmail Özdemir

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