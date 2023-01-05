Balıkesir'de sis manzarası hayran bıraktı

Şehir merkezine sabah saatlerinde düşen sis akşam saatlerinde etkisini hissettirdi. Dron ile şehrin merkez noktasında bulunan Zağnos Paşa Cami siste kaybolurken, görüş mesafesinin birkaç metreye kadar düştüğü görüldü.

Balıkesir'in en yüksek mevkisinde bulunan Çamlık tepesindeki hilal simgesi dron ile görüntülenirken, Çamlık Şehitler Camisi'de kartpostallık manzaralar ortaya çıkarttı. Şehrin tamamı sisle kapanırken, oluşan görüntüler vatandaşları hayran bıraktı. Sisle etkileyici bir manzaraya bürünen Zağnos Paşa Cami ve Çamlık Şehitler Camisi dron ile görüntülendi.

Emre Binakuran

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