Balıkesir'de son 1 haftada 77 şüpheli şahsa narkotik operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 05.04.2021 - 11.04.2021 tarihleri arasında yapılan 50 ayrı çalışmada Balıkesir İl merkezi, Bandırma, Edremit, Ayvalık, Havran, Gönen, Susurluk, Bigadiç, Sındırgı, Havran, İvrindi, Burhaniye, Erdek ve Gömeç İlçelerinde 77 şüpheli şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 8 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 3 şahıs adli kontrol şartıyla, 66 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda; 105 gram esrar, 54 gram bonzai, 68 gram metamfetamin, 10 gram skunk maddesi, 19 kök kenevir bitkisi, 49 gram kenevir tohumu, 488 adet sentetik ecza hap, 3 adet ecstasy hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek, 4 bin 240 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi.

Hüseyin Tokmak